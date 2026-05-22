Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trennungsgeschichte eskaliert

Apolda (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026 kam es gegen 21:00 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in Apolda, in der Bernhard-Prager-Gasse öffentlichkeitswirksam zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der 19 Jahre alte polizeibekannte deutsche Expartner schlug den 20-jährigen neuen Freund seiner Exfreundin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, da er mit der Trennung und der nunmehr neuen Liebschaft nicht zurechtkommt. Der Geschädigte und der Täter konnten noch am Tatort angetroffen werden. Gegen den Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Opfer konnte ohne ärztliche Behandlung nach Hause entlassen werden.

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