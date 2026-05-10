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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beamter durch Biss verletzt - 25-Jähriger leistet massiven Widerstand im Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

Am 9. Mai griff ein uneinsichtiger Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei in einem Schnellrestaurant im Essener Hauptbahnhof tätlich an und verletzte einen Beamten dabei erheblich.

Gegen 18:10 Uhr bat ein Mitarbeiter des Restaurants die Bundespolizei um Unterstützung, da eine Person die Filiale trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen den 25-Jährigen schlafend im Lokal an. Da der Bottroper auch den Anweisungen der Uniformierten nicht folgte, sich unkooperativ zeigte und die Einsatzkräfte beleidigte, sollte eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Da sich der junge Mann weigerte, seinen Ausweis vorzuzeigen oder die Beamten zur Dienststelle zu begleiten, mussten die Einsatzkräfte körperlichen Zwang anwenden. Auf dem Weg zur Wache leistete der 25-Jährige aktiven Widerstand und versuchte unter fortlaufenden Beleidigungen, die Mitnahme zu verhindern. Unmittelbar vor der Wachentür eskalierte die Situation. Der Deutsche musste zu Boden gebracht werden, wobei er einem Polizeibeamten plötzlich in den Finger biss. Er ließ erst vom Beamten ab, nachdem dieser körperliche Gewalt anwendete, um den Biss zu lösen. Nur unter massivem Kraftaufwand und unter Einsatz von Handfesseln konnte der 25-Jährige schließlich fixiert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Ein Polizeiarzt untersuchte den jungen Mann und bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 25-Jährige in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Essen eingeliefert.

Der durch den Biss verletzte Polizeibeamte erlitt einen Fingerbruch und musste seinen Dienst abbrechen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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