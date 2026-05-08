Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fußballbegegnungen in Köln - Bundespolizei im Einsatz

Köln (ots)

Am kommenden Sonntag (10. Mai) finden in Köln nahezu zeitgleich zwei Fußballbegegnungen statt.

Um 16:30 Uhr trifft Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg auf Alemannia Aachen. Eine Stunde später empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Heidenheim im RheinEnergieSTADION.

Die Bundespolizei rechnet mit einem hohen Reiseaufkommen im Bahnverkehr, insbesondere am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Für die An- und Abreise der Fans werden unter anderem Sonderzüge eingesetzt. Die Bundespolizei wird daher mit zahlreichen Kräften an den betroffenen Bahnhöfen und auf den Reisewegen im Einsatz sein.

Ziel des Einsatzes ist es, eine sichere und störungsfreie An- und Abreise zu gewährleisten und mögliche Auseinandersetzungen frühzeitig zu verhindern.

Die Bundespolizei appelliert an alle Fans, sich friedlich und respektvoll zu verhalten, auf Provokationen zu verzichten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell