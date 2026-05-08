Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei beobachten Taschendiebstahl im Düsseldorfer Hauptbahnhof - Festnahme im ICE nach Duisburg

Düsseldorf; Duisburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 07. Mai 2026 gelang Einsatzkräften der Bundespolizei die Festnahme eines mutmaßlichen Taschendiebes, nachdem dieser im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Reisenden bestohlen hatte. Gegen Mittag beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei einen 50-jährigen Mann auf den Bahnsteigen 17/18, wie dieser gezielt Ausschau nach potenziellen Opfern hielt. Nach einem Bahnsteigwechsel positionierte sich der Tatverdächtige hinter einem 55-jährigen Reisenden, der gerade dabei war, in den ICE 517 in Richtung München einzusteigen.

Unter dem Schutz eines über den Arm gelegten Schals griff der Beschuldigte unbemerkt in die Tasche des Geschädigten. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Mann zunächst durch den Nordtunnel, konnte jedoch durch die fortlaufende Videoüberwachung erneut auf dem Bahnsteig 17/18 lokalisiert werden. Dort bestieg er einen ICE in Richtung Hamburg.

In Zusammenarbeit mit einer Streife im Duisburger Hauptbahnhof konnte der 50-Jährige kurz nach der Ankunft des Zuges gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten 935 Euro Bargeld. Das zuvor entwendete Mobiltelefon des Opfers wurde kurze Zeit später von einer Zeugin in einer Bäckerei im Duisburger Bahnhof aufgefunden, wo der Tatverdächtige es offenbar versteckt hatte. Der Geschädigte erstattete auf der Wache in Düsseldorf Anzeige und gab an, dass sich in der Handyhülle neben dem Mobiltelefon auch persönliche Dokumente sowie insgesamt rund 1.500 Euro Bargeld befunden hatten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den bereits polizeibekannten Mann ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 127b StPO eingeleitet. Er wurde dem Polizeigewahrsam in Düsseldorf zugeführt und soll am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

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