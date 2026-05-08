Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisende stoppen aggressiven Fahrgast - Bundespolizei nimmt 36-Jährigen in Gewahrsam

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07. Mai) kam es in einer S6 auf der Fahrt in Richtung Kölner Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Reisende hatten zuvor eine körperliche Auseinandersetzung über den Notruf gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 36-jähriger Deutscher im Bereich Leverkusen die Bahn mit heruntergelassener Hose und laut abgespielter Musik. Nachdem sich mehrere Reisende über sein Verhalten beschwert hatten, forderte der Triebfahrzeugführer den Mann auf, den Zug am nächsten Halt zu verlassen.

Darauf reagierte der 36-Jährige aggressiv und verfolgte den Triebfahrzeugführer in Richtung Führerstand. Ein Reisender versuchte, die Situation zu beruhigen. Der Tatverdächtige schlug ihm daraufhin in den Bauch. Eine weitere hinzugeeilte Reisende konnte einem angesetzten Schlag nur knapp ausweichen.

Mehrere Fahrgäste griffen daraufhin ein und fixierten den Mann bis zum Eintreffen der Bundes- und Landespolizei am Haltepunkt Leverkusen-Chempark.

Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte er sich weiterhin hochaggressiv und folgte keinen Anweisungen der Beamten. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Beruhigung der Situation wurde er durch Einsatzkräfte der Landespolizei in Gewahrsam genommen.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Durch den Einsatz kam es im Bahnverkehr jedoch zu Verspätungen von mehr als 40 Minuten.

Gegen den bereits polizeibekannten 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung eingeleitet.

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