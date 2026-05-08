Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagabend, 7. Mai 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 34-jährigen Deutschen im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Oujda (Marokko). Bei der Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen anhand des vorgelegten deutschen Reisepasses stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem sucht die Staatsanwaltschaft Hagen den Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes. Die Bundespolizei hat den 34-Jährigen daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Am Freitag erfolgt die Vorführung beim Haftrichter zur Eröffnung des Haftbefehls am Amtsgericht Geldern.

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