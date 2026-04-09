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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grabschmuck entwendet - Baustellenwerkzeug entwendet

Fulda (ots)

Grabschmuck entwendet

Kalbach. In der Zeit von Freitag (03.04.) bis Dienstag (07.04.) entwendeten Unbekannte eine Mariafigur von einem Grabmal auf dem Friedhof im Ortsteil Niederkalbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baustellenwerkzeug entwendet

Neuhof. Zwischen Dienstag (07.04.), 19 Uhr, und Mittwoch (08.04.), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Straße "Am Küppel" im Ortsteil Giesel neben Verkehrsschildern auch Schaufeln, Pickel, eine Schubkarre und einen Sack Estrichbeton. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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