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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten zwischen Schellenhausen und Romrod

Fulda (ots)

Am Mittwoch, (08.04.), kam es gegen 15:15 Uhr im Kreuzungsbereich der B49 / K125 zwischen Schellenhausen und Romrod zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei Pkw. Infolge des Zusammenstoßes kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die 31-jährige Fahrerin aus Mücke wurde schwer verletzt. Sie konnte sich zuvor aus dem Opel befreien. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die 55-jährige Fahrerin aus Feldatal des Hyundai wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. Sie, sowie die 71-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Ein 5-jähriges Kleinkind erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen, sowie zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B49 sowie die K125 teilweise gesperrt.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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