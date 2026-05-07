Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann in Gewahrsam

Paderborn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (06. Mai) einen gesuchten Mann am Hauptbahnhof Paderborn in Gewahrsam genom-men.

Der 27-jährige Iraker rauchte in der Regionalbahn 89 auf der Fahrt von Hamm nach Paderborn. Als ein anderer Reisender den Mann auf sein Fehlverhalten hinwies, soll es zunächst zu einer verbalen Auseinander-setzung gekommen sein. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Paderborn soll der Iraker den Reisenden geschubst und in die Wade getreten haben. Weiter habe er den Deutschen bedroht und beleidigt. Die hinzugezogene Streife der Bundespolizei verbrachte den Mann ge-fesselt zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung der Person wurde ein griffbereit am Schuh mitgeführtes Jagdmesser gefunden. Der Abgleich der Personendaten im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung zur Ingewahrsamnahme. Die Stadt Göttingen hat den Mann Ende Februar 2026 zur Durchführung von aufenthaltsbe-endenden Maßnahmen ausgeschrieben. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde die Person zuständigkeitshalber zur weiteren Veranlassung in das Polizeige-wahrsam der Kreispolizeibehörde Paderborn überstellt.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann mehrere strafrechtliche Er-mittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein. Ebenfalls wurde wegen dem Mitführen des Messers ein Ordnungs-widrigkeitenverfahren eingeleitet.

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