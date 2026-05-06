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BPOL NRW: U-Haftbefehl am Dortmunder Flughafen vollstreckt - Bundespolizei mit Fahndungserfolg
Dortmund (ots)
Am 05. Mai vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl am Flughafen Dortmund.
Gegen 08:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje (Nordmazedonien). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellenten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.
Das Amtsgericht Rottweil suchte den 22-Jährigen mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten daraufhin unmittelbar fest und brachten ihn zur Dienststelle.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Beamten den Deutschen, zur Vorführung bei einem Richter, dem Amtsgerichts zu.
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