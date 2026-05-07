Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reise teurer, als erwartet - Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchte Frau am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (06.05.2026) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf eine Rumänin zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vor. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die 51-jährige Frau gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Essen vorlagen. Der erste wurde im März dieses Jahres wegen Diebstahls und der zweite erst kurz zuvor wegen Steuerhinterziehung erlassen.

Doch dank einer Familienangehörigen konnte die Geldstrafe in Gesamthöhe von 4.200 Euro beglichen und damit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 80 Tagen abgewendet werden. Im Anschluss setzte die im Ruhrgebiet lebende Frau ihren Weg fort.

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