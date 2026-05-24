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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugscheibe beschädigt

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Florian-Geyer-Straße in Weimar zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Unbekannte beschädigten vermutlich mittels spitzen Gegenstandes die hintere Seitenscheibe eines abgeparkten Pkws, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 450EUR entstand. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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