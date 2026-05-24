LPI-J: Fahrzeugscheibe beschädigt

Apolda (ots) - Am Donnerstag, 21.05.2026 kam es gegen 21:00 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in Apolda, in der Bernhard-Prager-Gasse öffentlichkeitswirksam zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der 19 Jahre alte polizeibekannte deutsche Expartner schlug den 20-jährigen neuen Freund seiner Exfreundin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, da er mit der Trennung und der nunmehr neuen Liebschaft nicht ...

mehr