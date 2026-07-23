Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, kam es kurz nach Mitternacht in einer Gaststätte in der Basler Straße zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Musikauswahl zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte und es sollen Flaschen und ein Pfefferspray eingesetzt worden sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war nur noch ein leicht verletzter Beteiligter vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt in der Gaststätte wahrgenommen haben oder im näheren Umfeld verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende der Basler Straße gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

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