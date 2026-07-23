Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 22.07.2026 auf Donnerstag, 23.07.2023 einen Container auf der Baustelle in der Güterstraße auf. Aus dem Container wurden diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen bei der Baustelle in der Güterstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

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