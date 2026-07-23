Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Flächenbrand in der Goethestraße

Freiburg (ots)

Zu einem Flächenbrand in der Goethestraße, gegenüber des Friedhofs, rückte am Mittwoch, 22.07.2026 gegen 15.40 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort konnte die Polizei, mit Hilfe von mehreren Passanten, einen möglichen Übergriff der Flammen auf einen Baum verhindern. Im weiteren Verlauf löschte die Feuerwehr Rheinfelden die letzten Flammen und Glutnester. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eruiert werden, dass eine Gruppe von vier Jugendlichen in diesem Bereich unterwegs gewesen sein sollen und einer dieser Jugendlichen einen "Böller" ins Gras geworfen haben soll. Im Nachgang der Löscharbeiten teilte die Feuerwehr mit, dass die Flammen nicht auf angrenzende Bäume oder Wohngebäude übergesprungen wären. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

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