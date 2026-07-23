PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Flächenbrand in der Goethestraße

Freiburg (ots)

Zu einem Flächenbrand in der Goethestraße, gegenüber des Friedhofs, rückte am Mittwoch, 22.07.2026 gegen 15.40 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort konnte die Polizei, mit Hilfe von mehreren Passanten, einen möglichen Übergriff der Flammen auf einen Baum verhindern. Im weiteren Verlauf löschte die Feuerwehr Rheinfelden die letzten Flammen und Glutnester. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eruiert werden, dass eine Gruppe von vier Jugendlichen in diesem Bereich unterwegs gewesen sein sollen und einer dieser Jugendlichen einen "Böller" ins Gras geworfen haben soll. Im Nachgang der Löscharbeiten teilte die Feuerwehr mit, dass die Flammen nicht auf angrenzende Bäume oder Wohngebäude übergesprungen wären. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 13:23

    POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 22.07.2026 auf Donnerstag, 23.07.2023 einen Container auf der Baustelle in der Güterstraße auf. Aus dem Container wurden diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen bei der Baustelle ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:05

    POL-FR: Weil am Rhein: Auto angefahren und stark beschädigt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 21.07.2026, auf Mittwoch, 22.07.2026, wurde ein in der Mittleren Straße in Weil am Rhein ein Ford Kuga angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug links neben dem Ford im Rahmen eines Parkvorganges die Fahrerseite erheblich beschädigt haben. Der ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:05

    POL-FR: Kandern: Radfahrerin stürzt und kommt ins Krankenhaus

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.07.2026, befuhr eine 57-jährige Radfahrerin gegen 20:30 Uhr den Vogelbacher Weg und kam aus bislang unbekannten Gründen zu Fall. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren