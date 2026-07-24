Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: K 4979/ Gemarkung Umkirch: Mehrere verletzte Fahrradfahrer nach Überholmanöver eines Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Rennradfahrern ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 23.07.2026, gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 4979 zwischen Umkirch und Freiburg-Waltershofen.

Eine zehnköpfige Rennradgruppe hatte zu diesem Zeitpunkt die K4979 in Richtung Freiburg-Waltershofen befahren als eine bislang unbekannte Person mit dessen Auto trotz Gegenverkehr an der Rennradgruppe vorbei gefahren sein soll. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs habe das Fahrzeug mehrere Rennradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Hierdurch stürzten insgesamt vier der Sportler und verletzten sich.

Das unfallverursachende Fahrzeug sei anschließend in Richtung Wasenweiler davongefahren.

Einer der verletzten Fahrradfahrer hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Bei dem am Unfall beteiligten unbekannten Fahrzeug soll es sich laut Angaben der Geschädigten womöglich um einen schwarzen SUV gehandelt haben.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können. Insbesondere der/ die Fahrer(-in) eines Transporters, welches dem unfallverursachenden Fahrzeug kurz vor dem Unfall entgegenkam, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

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