Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Schuppenbrand - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 23.07.2026, kurz nach 9:00 Uhr wurde ein brennender Schuppen in der Furtmatten im Vogtsburger Ortsteil Oberbergen gemeldet. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen.

Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, standen ein Geräteschuppen sowie eine Garage bereits in Vollbrand. Das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude konnte noch rechtzeitig durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden.

Der geschätzte Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Breisach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und soll klären, was die Ursache des Brandes gewesen sein könnte.

ak

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