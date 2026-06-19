PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

B69 / Klein Nemerow (ots)

Am 18.06.2026, gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B96, auf Höhe 
Klein Nemerow ein Verkehrsunfall.
Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW Bora befuhr die Bundesstraße in 
Richtung Neustrelitz, als ihr auf Höhe der Abfahrt nach Klein Nemerow
ein Rettungswagen mit Sondersignal entgegenkam, welcher ein 
Überholvorgang einleitete. Sie verringerte daher ihre 
Geschwindigkeit.
Der hinter ihr fahrende 26-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf 
erkannte dies nicht rechtzeitig, führte eine Gefahrenbremsung durch 
aber brachte seinen Pkw nicht rechtzeitig zum Stillstand, sodass es 
zu einer Kollision kam.
Der Fahrer des VW Golf erlitt einen Schock und er wurde in ein 
nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr 
fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.
Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Versorgung des Verletzten, die Bergung des 
Fahrzeugs und die Unfallaufnahme, war die Fahrbahn für etwa eine 
Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren