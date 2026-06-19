Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

B69 / Klein Nemerow (ots)

Am 18.06.2026, gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B96, auf Höhe Klein Nemerow ein Verkehrsunfall. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW Bora befuhr die Bundesstraße in Richtung Neustrelitz, als ihr auf Höhe der Abfahrt nach Klein Nemerow ein Rettungswagen mit Sondersignal entgegenkam, welcher ein Überholvorgang einleitete. Sie verringerte daher ihre Geschwindigkeit. Der hinter ihr fahrende 26-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf erkannte dies nicht rechtzeitig, führte eine Gefahrenbremsung durch aber brachte seinen Pkw nicht rechtzeitig zum Stillstand, sodass es zu einer Kollision kam. Der Fahrer des VW Golf erlitt einen Schock und er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten, die Bergung des Fahrzeugs und die Unfallaufnahme, war die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt.

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