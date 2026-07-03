Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Rollerfahrer verletzt sich nach Unfall schwer (02.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

An der Kreuzung Bodensee- und Steißlinger Straße hat sich am Donnerstag bei einem Unfall ein Rollerfahrer schwer verletzt. Zur frühen Stunde, gegen 5:45 Uhr, war die Ampel an der Kreuzung noch nicht in Betrieb. Ein aus Richtung Steißlingen kommender 64-jähriger Skoda-Fahrer übersah einen aus Richtung Böhringen kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Rollerfahrer. Durch den Aufprall und Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer schwer und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.

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