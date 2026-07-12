Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, dem 12.07.2026 gegen 1 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Heidelberg vor einem Café zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 40 Jahren und dessen Lebensgefährtin. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten zunächst aufgrund einer zu lauten Musikbox in einen verbalen Streit. Ein Mitarbeiter des Cafés hatte die Lebensgefährtin des 40-Jährigen gebeten die Lautstärke der mitgeführten Beatbox zu reduzieren. Der stark alkoholisierte Lebensgefährte vermutete, dass ein ihm unbekannter Mann mit seiner Freundin flirtete. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen den zwei Männern. Der Eifersüchtige packte dabei den 29-Jährigen am T-Shirt und zog ihn weg von seiner Freundin. Im weiteren Verlauf des Disputes kam der 40-Jährige schließlich zu Fall und erlitt dabei eine Fraktur des linken Unterschenkels. Der verletzte 40-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern noch an. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

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