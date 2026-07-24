Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugenaufruf nach Unfall beim Einparken - Geschädigter bislang unbekannt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, gegen 08:30 Uhr, beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Parkplatz an der Ochsensteige, auf Höhe des Landratsamtes Waldshut, beim Einparken ein anderes Fahrzeug. Nachdem sie am geschädigten Auto eine Notiz mit ihrer Erreichbarkeit und mit der Bitte um Rückruf hinterließ, stellte sie gegen 11:00 Uhr fest, dass das beschädigte Auto sich nicht mehr vor Ort befand. Eine Benachrichtigung durch den Fahrer oder die Fahrerin bzgl. des entstandenen Schadens erhielt sie hingegen nicht. Die genauen Daten des beschädigten Autos sind bislang nicht bekannt. Bei dem beschädigten Auto soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Volkswagen, Modell Lupo oder Up, in der Farbe orange und / oder braun handeln. Der Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Fahrzeuges wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Nummer 07751 8316 0 (rund um die Uhr) in Verbindung zu setzen. Ebenfalls werden evtl. Zeugen des Unfalls oder Personen, welche sachdienliche Angaben zum gesuchten Fahrzeug geben können aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

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