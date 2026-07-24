PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Luftunfall endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, wurde gegen 12:00 Uhr, gemeldet, dass sich ein Gleitschirmflieger in der Nähe von Bernau-Dorf in einer Baumkrone in einer hilflosen Lage befinde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 33-jähriger Gleitschirmflieger, welcher zuvor an Gleitschirmstartplatz Krunkelbachhütte Spießhorn seinen Flug begann, durch ungünstige Windverhältnisse plötzlich an Höhe verlor und sich in Folge des Höhenverlustes in einer Baumkrone verfangen hatte. Durch die eingesetzten Kräfte, unter anderem der Bergwacht Schwarzwald, konnte der Verunfallte schlussendlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach bisherigem Sachstand blieb der Gleitschirmpilot glücklicherweise unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christian Conrath
07741/8316-390
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 14:54

    POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.07.2026, kollidierte gegen 11:45 Uhr in der Goethestraße in Freiburg ein ausparkendes Auto mit einem radfahrenden Kind. Das Kind verletzte sich beim Abfangen des Fahrrades leicht. Es fuhr unter Schock zunächst nach Hause und meldete den Vorfall dort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie den Fahrer des ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:26

    POL-FR: Weil am Rhein: Abgelenkte Radfahrerin fährt Auto auf - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Mit ihrem Mountainbike befuhr am Donnerstag, 23.07.2026 gegen 14.00 Uhr eine 41 Jahre alte Frau die Hardstraße in Friedlingen von der Hauptstraße kommend in Richtung Grenzübergang. Vor ihr befuhr ein Jaguar, welcher auf Höhe der dortigen KFZ-Werkstatt beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dies bemerkte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren