POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Luftunfall endet glimpflich
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 23.07.2026, wurde gegen 12:00 Uhr, gemeldet, dass sich ein Gleitschirmflieger in der Nähe von Bernau-Dorf in einer Baumkrone in einer hilflosen Lage befinde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 33-jähriger Gleitschirmflieger, welcher zuvor an Gleitschirmstartplatz Krunkelbachhütte Spießhorn seinen Flug begann, durch ungünstige Windverhältnisse plötzlich an Höhe verlor und sich in Folge des Höhenverlustes in einer Baumkrone verfangen hatte. Durch die eingesetzten Kräfte, unter anderem der Bergwacht Schwarzwald, konnte der Verunfallte schlussendlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach bisherigem Sachstand blieb der Gleitschirmpilot glücklicherweise unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert.
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