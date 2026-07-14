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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Seat und ein Ford sind am Dienstag (14.07.2026) auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz zusammengestoßen. Eine 28 Jahre alte Seat Fahrerin war gegen 17.30 Uhr in der Friedrichstraße Richtung Heilbronner Straße unterwegs. Beim Überqueren des Kurt-Georg-Kiesinger-Platzes stieß der Seat mit dem Ford eines 63-Jährigen zusammen, der von der Schillerstraße heranfuhr und die Kreuzung in Richtung Kriegsbergstraße überqueren wollte. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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