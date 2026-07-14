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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen zusammengestoßen - drei Verletzte

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Lotterbergstraße haben sich am Dienstagnachmittag (14.07.2026) drei Personen im Alter von 12, 34 und 43 Jahren Verletzungen zugezogen. Eine 43 Jahre alte Frau fuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Audi in der Lotterbergstraße Richtung Flachter Straße und wollte nach links in die Turbinenstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 34-Jährigen, der mit seinem Renault in der Lotterbergstraße Richtung Holderäckerstraße fuhr. Durch den Aufprall zogen sich die Audi Fahrerin und ihr 12 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen zu, der Renault Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50.000 Euro.

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