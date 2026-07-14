POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Feuerbach (ots)
Unbekannte sind zwischen Freitag (10.07.2026) und Sonntag (12.07.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heidestraße eingebrochen. Die Diebe entfernten das Fliegengitter eines geöffneten Fensters der Erdgeschosswohnung und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch am Sonntag, um 20.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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