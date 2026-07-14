POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (13.07.2026) einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 23-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die Frau verließ gegen 19.30 Uhr ein Fitnessstudio am Rotebühlplatz und der 38-Jährige folgte ihr bis zum Schlossplatz. Dort setzte er sich hin und soll die 23-Jährige auf seinen ...

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