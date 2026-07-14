Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Dieb stiehlt Brillen und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag (13.07.2026) in einem Geschäft an der Königstraße zehn Brillen im Wert von rund 2.500 Euro gestohlen. Der Dieb betrat das Brillengeschäft gegen 12.05 Uhr und nutzte den Umstand, dass sich die Mitarbeiterin nicht im Verkaufsraum befand, aus. Er steckte die Brillen, an denen sich eine Sicherung befand, in eine Papiertüte und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hat eine athletische Figur, dunkle kurze Haare und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit einer auffälligen weißen Aufschrift auf dem Rücken, eine dunkelgraue knielange Jeanshose sowie schwarz-weiße Sneakers. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

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