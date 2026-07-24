Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Kleinbrand greift auf Waldstück über

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026, wurde gegen 14:30 Uhr gemeldet, dass es nahe der Kläranlage Albtal zu einem kleineren Flächenbrand gekommen sei. Hierbei wurde eine Fläche von geschätzten 50x 40 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Flächenbrand griff das Feuer auf ein angrenzendes Waldstück über, in welchem in Folge ca. 30 qm Waldbestand teilweise vom Feuer erfasst wurde. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Blasien und Albtal schlussendlich gelöscht werden. Eine Försterin vor Ort bezifferte den Schaden des Waldbestandes auf insgesamt ca. 120 Euro. Bzgl. der ursprünglichen Brandentstehung hat der Polizeiposten St. Blasien die Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

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