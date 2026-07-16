Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0473 --Räubertrio gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, An der Weide Zeit: 15.07.2026, 17:20 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Mittwochnachmittag in der Bahnhofsvorstadt drei Männer, nachdem diese zuvor einen 85 Jahre alten Mann ausgeraubt haben.

Der 85-Jährige befand sich gerade in der Straße 'An der Weide', als drei Männer auf ihn zukamen und ihn umzingelten. Einer der Männer griff in die Hosentasche des Seniors und nahm sein Portmonee daraus. Der 85-Jährige versuchte noch den Täter festzuhalten, sodass ein Gerangel entstand. Schließlich rannten die drei Männer in Richtung Löhningstraße davon. Womit das Trio vermutlich nicht gerechnet hatet: Das ganze Geschehen wurde von zivilen Einsatzkräften beobachtet, die unmittelbar die Verfolgung aufnahmen und die Männer im Alter von 27, 28 und 36 Jahren in der Nähe stellten. Das Raubgut konnte entsprechend sichergestellt werden.

Gegen das Trio wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

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