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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auto auf Parkplatz eines Discounters angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, wurde im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr ein Toyota auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gewerbestraße in Lörrach angefahren und am hinteren linken Fahrzeugeck erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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