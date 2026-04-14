LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer kontrolliert
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Montagnachmittag einen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschenden Mitteln stand, folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Betroffene während der Maßnahme verfassungswidrige Äußerungen rief, erwartet ihn nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, sondern auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen § 86a StGB.
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