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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (ots)

Das seit dem 10.07.2026 vermisste 15-jährige Mädchen aus Güstrow ist selbständig und wohlbehalten zurückgekehrt (Bezugsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6315818).

Anhaltspunkte für eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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