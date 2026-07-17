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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizeiinspektion Rostock - Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Identität zweier bislang unbekannter Personen

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem Vorfall am 7. Mai 2026 am S-Bahnhof Warnemünde sucht die Kriminalpolizeiinspektion Rostock zwei bislang unbekannte Personen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei deren Identifizierung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielten sich die beiden Gesuchten am 7. Mai 2026 gegen 12:20 Uhr am Bahnsteig 2 des S-Bahnhofs Warnemünde auf. Sie beobachteten, wie sich eine Frau in suizidaler Absicht unter eine am Bahnsteig stehende S-Bahn begab und sich auf das Gleisbett legte. Anschließend verließen sie den Bahnhof, ohne die erforderliche Hilfe zu leisten. Wenige Minuten später setzte sich die S-Bahn in Bewegung. Die Frau verstarb infolge des Geschehens.

Die Personen werden wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung gesucht. Ein Foto der Gesuchten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=221986&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

Gesuchte Frau:

   - dunkle Bekleidung
   - schwarze Adidas-Jacke
   - schwarze Weste
   - Schal in Rot-Lila-Tönen
   - auffällige hellbraune Umhängetasche
   - mittellange, wellige grau-braune Haare

Gesuchter Mann:

   - helle Jeanshose
   - Jeansjacke
   - lila-weiß karierter Schal
   - dunkler Rucksack
   - kurze graue Haare
   - Brille

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen kann, die beiden Personen kennt oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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