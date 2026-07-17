Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt dank Zeugenhinweis Verkehrssünder in Schwerin

Schwerin (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in Schwerin einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt, gegen den nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt wird.

Gegen 14:20 Uhr informierte ein Autofahrer die Polizei über einen roten Ford Focus, dessen Fahrer durch eine auffällige und unsichere Fahrweise aufgefallen war. Nach Angaben des Hinweisgebers habe der Fahrzeugführer wiederholt Schwierigkeiten gehabt, die Fahrspur zu halten, den Motor an Ampeln abgewürgt und sei zeitweise mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der Zeuge blieb hinter dem Fahrzeug, hielt Kontakt zur Einsatzleitstelle und übermittelte fortlaufend den aktuellen Standort. Auf Grundlage dieser Informationen gelang es einem Polizeibeamten auf einem Dienstkraftrad, den Ford in der Werderstraße anzuhalten und bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung abzusichern.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Ford nicht zugelassen. Darüber hinaus waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden waren.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Ein Atemalkoholtest ergab hingegen keinen Hinweis auf eine Alkoholbeeinflussung. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei hat unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel aufgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Hinweisgeber. Sein umsichtiges Verhalten und die fortlaufende Standortübermittlung trugen maßgeblich dazu bei, den Fahrzeugführer zeitnah zu kontrollieren und mögliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell