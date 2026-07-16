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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 15-jährigen Mädchen aus Güstrow.

Die Vermisste ist seit Freitag, dem 10. Juli 2026, von ihrer Jugendeinrichtung in Güstrow abgängig und derzeit unbekannten Aufenthaltes.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Jedoch gibt es Anhaltspunkte, dass sich die Vermisste in Berlin aufhalten könnte.

Die personenbezogenen Daten nebst Beschreibung und Foto sind unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/vpgüstrow

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei bittet die Medien, das zur Verfügung gestellte Lichtbild im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zu veröffentlichen. Die Rundfunksender werden gebeten, die Fahndung ebenfalls auszustrahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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