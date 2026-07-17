Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführer verursachen drei Verkehrsunfälle im Landkreis Güstrow

LK Güstrow (ots)

Bei drei Verkehrsunfällen am gestrigen Donnerstag im Landkreis Güstrow wurden zwei Fahrzeugführer leicht verletzt. In allen Fällen wurden die Führerscheine der Betroffenen beschlagnahmt.

Bereits gegen 09:55 Uhr kam ein 45-jähriger Autofahrer auf der L122 zwischen Kröpelin und Boldenshagen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Gegen 21:00 Uhr kam ein 47-jähriger Mann auf der L12 bei Nienhagen ebenfalls mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab jedoch einen Wert von 1,55 Promille.

Gegen 23:40 Uhr stürzte ein 34-jähriger Mopedfahrer ohne Helm und unter Alkoholeinfluss auf der L23 in Behren-Lübchin. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte stellten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Aufgrund seines Zustandes war der Mann jedoch nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Allen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss eingeleitet. Zudem wurden die vorhandenen Führerscheine beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

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