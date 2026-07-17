PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz von Polizei und Rettungskräften im Charles-Darwin-Ring in Rostock-Südstadt

Rostock (ots)

Am heutigen Freitagvormittag kam es ab etwa 08:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften im Bereich des Charles-Darwin-Rings im Rostocker Stadtteil Südstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war in einem Verwaltungsgebäude der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine verdächtige Briefsendung eingegangen. Zur Überprüfung wurde der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern hinzugezogen.

Im Zuge der Untersuchungen stellten die Spezialisten fest, dass von der Briefsendung keine Gefahr ausging.

Während des Einsatzes wurde ein Teilbereich des Gebäudes vorsorglich vorübergehend gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 06:54

    POL-HRO: Einbruch in Einkaufszentrum Sievershagen - Polizeieinsatz dauert an

    Lambrechtshagen/Sievershagen LK Rostock (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es in einem Einkaufszentrum in Lambrechtshagen/Sievershagen zu einem Einbruch. Die Polizei ist derzeit noch mit umfangreichen Maßnahmen am Tatort im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einem Pkw durch die gläserne Eingangstür des ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 01:05

    POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund unangepasster Fahrweise auf den Autobahnen

    Rostock (ots) - Am 16.07.2026 ereigneten sich am Abend aufgrund unangepasster Fahrweise bei Regen und Aquaplaning auf den BAB 19 und 20 mehrere Verkehrsunfälle, welche z.T. erhebliche Behinderungen zu Folge hatten. Das Unfallgeschehen ereignete sich in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr. Gegen 20:00 Uhr verunglückte ein PKW Skoda auf der BAB 19 in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 15:02

    POL-HRO: Mitarbeiterin und Passant stoppen Ladendieb in Rostock-Schmarl

    Rostock (ots) - Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am späten Mittwochnachmittag in Rostock-Schmarl durch eine Mitarbeiterin eines Supermarktes und einem couragierten Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17:20 Uhr, einen Supermarkt im Kolumbusring mit fünf Dosen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren