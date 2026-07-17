Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz von Polizei und Rettungskräften im Charles-Darwin-Ring in Rostock-Südstadt

Rostock (ots)

Am heutigen Freitagvormittag kam es ab etwa 08:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften im Bereich des Charles-Darwin-Rings im Rostocker Stadtteil Südstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war in einem Verwaltungsgebäude der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine verdächtige Briefsendung eingegangen. Zur Überprüfung wurde der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern hinzugezogen.

Im Zuge der Untersuchungen stellten die Spezialisten fest, dass von der Briefsendung keine Gefahr ausging.

Während des Einsatzes wurde ein Teilbereich des Gebäudes vorsorglich vorübergehend gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell