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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.07.2026, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K6592 zwischen Bonndorf und Schluchsee kurz vor der Kreisgrenze. Aus bislang nicht bekannten Gründen kollidierten ein Motorrad und ein Auto frontal. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der 28-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Die K6592 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder zur oben genannten Zeit die Strecke zwischen Bonndorf und Schluchsee befahren haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

CE/WT

SK/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

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Telefon: 0761/882-0
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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