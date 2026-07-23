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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Seibertsmühle

Ruschberg (ots)

In der Nacht vom 21.07. auf den 22.07.2026 wurde in das leerstehende Gehöft "Seibertsmühle" - unterhalb von Ruschberg gelegen - eingebrochen. Hierbei wurde durch die Einbrecher auch eine erhebliche Menge Heizöl (ca. 1000 Liter) gestohlen. Da der Zufahrtszaun unbeschädigt war, dürfte dies über auffallend unwegiges Gelände geschehen sein. Sollten Sie also ein verdächtiges Fahrzeug mit Anhänger und entsprechend großem Tank oder einen "Transporter" in der Nähe der Mühle wahrgenommen haben, teilen Sie dies bitte Ihrer Polizeiinspektion Baumholder mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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