Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 21-Jähriger schlägt Passanten - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg rückten am Sonntag (19.07.2026) gegen 09.30 Uhr an den Herrenberger Bahnhof aus, nachdem dort ein Mann gemeldet worden war, der auf Passanten einschlagen soll.

Vor Ort konnte ein 21 Jahre alter aggressiver Mann festgestellt werden, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Zeugenangaben zufolge soll er mindestens einen jungen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Diesen mutmaßlich Geschädigten konnten die Einsatzkräfte nicht mehr antreffen.

Der 21-Jährige verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Herrenberg sucht nun weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte dieses Vorfalls. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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