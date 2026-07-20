PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 21-Jähriger schlägt Passanten - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg rückten am Sonntag (19.07.2026) gegen 09.30 Uhr an den Herrenberger Bahnhof aus, nachdem dort ein Mann gemeldet worden war, der auf Passanten einschlagen soll.

Vor Ort konnte ein 21 Jahre alter aggressiver Mann festgestellt werden, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Zeugenangaben zufolge soll er mindestens einen jungen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Diesen mutmaßlich Geschädigten konnten die Einsatzkräfte nicht mehr antreffen.

Der 21-Jährige verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Herrenberg sucht nun weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte dieses Vorfalls. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:38

    POL-LB: Hessigheim: Brand zweier Toilettenhäuser - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (19.07.2026) wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem gegen 23:45 Uhr ein Brand zweier Toilettenhäuser auf einem Spiel- und Freizeitgelände im Bereich der Felsengärten in Hessigheim gemeldet worden war. Bislang unbekannte Täter zündeten auf noch unbekannte Weise die beiden einzelnstehenden und fest installierten Toilettenhäuser an, welche durch ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:34

    POL-LB: Markgröningen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Graf-Hartmann-Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (19.07.2026) gegen 16:45 Uhr im Bereich der Graf-Hartmann-Straße und der Ostergasse in Markgröningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Graf-Hartmann-Straße in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße und Grabenstraße bog der ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:32

    POL-LB: Schwieberdingen: Überholmanöver führt zur Vollsperrung der Bundesstraße 10

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, einem Sachschaden von rund 60.000 Euro sowie einer rund vierstündigen Vollsperrung der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen kam es am Sonntag (19.07.2026) gegen kurz nach 05:00 Uhr. Ein 38-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren