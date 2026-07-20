Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Graf-Hartmann-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (19.07.2026) gegen 16:45 Uhr im Bereich der Graf-Hartmann-Straße und der Ostergasse in Markgröningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Graf-Hartmann-Straße in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße und Grabenstraße bog der Fahrradlenker nach rechts in die Ostergasse ab. Hierbei soll ihm ein noch unbekannter Motorradfahrer von hinten aufgefahren sein, sodass der 44-Jährige mit seinem Fahrrad stürzte. Nachdem sich vor Ort beide Beteiligten verständigt hatten, trennten sich diese ohne ihre Personalien auszutauschen. Nachträglich wurde der Verkehrsunfall bei der Polizei angezeigt, weshalb das Polizeirevier Vaihingen an der Enz Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Bei dem Motorradfahrer soll es sich um einen 17-jährigen Motorrad-Lenker handeln, der ein Motorrad der Marke "KTM" vom Typ "Duke" fuhr. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei.

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