PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Graf-Hartmann-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (19.07.2026) gegen 16:45 Uhr im Bereich der Graf-Hartmann-Straße und der Ostergasse in Markgröningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Graf-Hartmann-Straße in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße und Grabenstraße bog der Fahrradlenker nach rechts in die Ostergasse ab. Hierbei soll ihm ein noch unbekannter Motorradfahrer von hinten aufgefahren sein, sodass der 44-Jährige mit seinem Fahrrad stürzte. Nachdem sich vor Ort beide Beteiligten verständigt hatten, trennten sich diese ohne ihre Personalien auszutauschen. Nachträglich wurde der Verkehrsunfall bei der Polizei angezeigt, weshalb das Polizeirevier Vaihingen an der Enz Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Bei dem Motorradfahrer soll es sich um einen 17-jährigen Motorrad-Lenker handeln, der ein Motorrad der Marke "KTM" vom Typ "Duke" fuhr. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:32

    POL-LB: Schwieberdingen: Überholmanöver führt zur Vollsperrung der Bundesstraße 10

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, einem Sachschaden von rund 60.000 Euro sowie einer rund vierstündigen Vollsperrung der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen kam es am Sonntag (19.07.2026) gegen kurz nach 05:00 Uhr. Ein 38-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:25

    POL-LB: BAB 81 /Pleidelsheim: Unfall im Baustellenbereich

    Ludwigsburg (ots) - Eine leicht und eine schwerverletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag (18.07.2026) auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim. Gegen 14.50 Uhr befuhren ein 73 Jahre alte Mann und seine 78-jährige Beifahrerin die Autobahn in Richtung Heilbronn, als sie aus noch unbekannter ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:10

    POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Wasserbachstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (18.07.2026) zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Wasserbachstraße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren