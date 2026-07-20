Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Brand zweier Toilettenhäuser - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (19.07.2026) wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem gegen 23:45 Uhr ein Brand zweier Toilettenhäuser auf einem Spiel- und Freizeitgelände im Bereich der Felsengärten in Hessigheim gemeldet worden war.

Bislang unbekannte Täter zündeten auf noch unbekannte Weise die beiden einzelnstehenden und fest installierten Toilettenhäuser an, welche durch das Feuer stark beschädigt wurden. Wehrkräfte konnten rasch das Feuer löschen. Durch den Brand wurden die beiden Häuser stark beschädigt, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell