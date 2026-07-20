Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Überholmanöver führt zur Vollsperrung der Bundesstraße 10

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, einem Sachschaden von rund 60.000 Euro sowie einer rund vierstündigen Vollsperrung der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen kam es am Sonntag (19.07.2026) gegen kurz nach 05:00 Uhr. Ein 38-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem Ortsausgang Schwieberdingen setzte der Mercedes-Lenker, trotz bestehendem Überholverbot, zu einem Überholvorgang von zwei hintereinanderfahrenden Transportern an. Mutmaßlich aufgrund von Gegenverkehr musste der 38-Jährige sein Überholmanöver abbrechen und zwischen den beiden Transportern einscheren. Hierbei touchierte er den hinteren Reifen des vorderen Transporters eines 55-Jährigen. Durch die Kollision stellte sich der Transporter quer, kippte im weiteren Verlauf auf die Seite und blieb seitlich auf beiden Richtungsfahrspuren liegen. Der mit Backwaren beladene Transporter musste zunächst ausgeräumt und später mit einem Kran wieder aufgestellt und abgeschleppt werden. Auch der Mercedes war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbreit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße 10 zwischen Schwieberdingen-Ost und Münchingen-Nord/Ditzingen knapp vier Stunden voll gesperrt werden.

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