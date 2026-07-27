Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, welches sich am 24.07.2026 gegen ca. 11.53 Uhr in Freiburg in der Heinrich-von Stephan Straße/Basler Straße in Fahrtrichtung Freiburg-Haslach ereignet haben soll.

Hierbei sollen sich ein Pkw Mercedes-Benz, weiß, und ein Oldtimer, Honda, dunkle Farbe, trotz hohem Verkehrsaufkommen mit höchstmöglicher Geschwindigkeit mehrfach überholt und ausgebremst haben. Unter anderem soll es hierbei durch abruptes Abbremsen zu einer Gefährdung eines unbeteiligten Verkehrsbeteiligten gekommen sein.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den beteiligten Fahrzeugen (Kennzeichen, Merkmale, Fahrzeuginsassen) nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd telefonisch unter 0761 882 4421 rund um die Uhr entgegen. Auch mögliche Geschädigte, die durch das mutmaßliche Rennen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

lk/oec

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