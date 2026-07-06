Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Anwohner beobachten versuchten Kellereinbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0549

Nach einem versuchten Kellereinbruch am Sonntag (5. Juli 2026) an der Münsterstraße in Dortmund-Nord nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein 38-jähriger Mann gegen 16 Uhr über ein leerstehendes Ladenlokal Zutritt zum Hausflur und zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße. Im Heizungskeller demontierte er Kupferrohre und legte diese zum Abtransport bereit.

Aufmerksame Anwohner beobachteten den Mann. Daraufhin flüchtete er fußläufig ohne Tatbeute.

Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Tatortnahbereich an. Die Beamten brachten den 38-jährigen Dortmunder mit rumänischer Staatsangehörigkeit zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Nord.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs.

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