Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Borsigstraße - E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0548

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag (27. Juni 2026) gegen 10:05 Uhr auf der Borsigstraße in Dortmund-Mitte sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-jähriger Dortmunder zu Fuß auf dem nördlichen Gehweg der Borsigstraße in Richtung Westen unterwegs. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr denselben Gehweg ebenfalls in Richtung Westen. Beim Vorbeifahren berührte der E-Scooter-Fahrer den Dortmunder mit dem Lenker am linken Unterarm.

Als der 43-Jährige dem Fahrer hinterherrief und ihn auf den Zusammenstoß ansprach, hielt dieser an, ging auf den Dortmunder zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem E-Scooter weiter in Richtung Westen.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 19 Jahre alt, lockige Haare, orangefarbenes T-Shirt.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord unter Tel. 0231/132-2321.

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