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Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung zu Lfd. Nr. 0546: Fahrzeug war ein VW Golf, kein Smart

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0547

In der Pressemeldung mit der Lfd. Nr. 0546 ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Tatverdächtige war nicht mit einem Smart unterwegs, sondern mit einem VW Golf.

Der Smart hingegen war das Fahrzeug, das in der Hansastraße beschädigt wurde - dort, wo der VW Golf ohne Fahrer angetroffen wurde.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und darum, die Information in der Medienberichterstattung zu korrigieren. Vielen Dank!

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten, ab Montag, 7 Uhr, an die bekannten Erreichbarkeiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Presse-Hotline: 0231/132-1020).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Felix Groß
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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