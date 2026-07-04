Polizei Dortmund

POL-DO: In der Nacht auf Samstag: 27-Jährige stirbt nach Unfall auf der Viktoriastraße in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0544

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Juli) um 1:10 Uhr ist eine 27-Jährige aus Lünen tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 19-jährige Lünerin mit ihrem Opel Adam auf der Viktoriastraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie in Höhe der Wilhelmstraße mit der 27-Jährigen, die als Fußgängerin unterwegs war und sich zu diesem Zeitpunkt auf der Straße befand.

Die Frau verstarb später im Krankenhaus, nachdem ein Zeuge vor Ort Erste Hilfe geleistet hatte. Die Polizei Dortmund stellte das Auto, das Mobiltelefon sowie den Führerschein der Fahrerin sicher. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum haben sich bei der Fahrerin nicht ergeben.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei NRW nahm den Unfall professionell und mit modernsten technischen Hilfsmitteln auf. Die Ermittlungen dauern an.

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