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Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Rheinischen Straße gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0542

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (23. Juni 2026) auf der Rheinischen Straße sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Dortmunder gegen 10:30 Uhr mit einem gemieteten E-Scooter auf der Rheinischen Straße in Richtung Innenstadt. Dabei nutzte er den rechten der beiden Fahrstreifen.

In Höhe der Hausnummer 222 näherte sich von hinten ein schwarzer Pkw. Der Außenspiegel auf der Beifahrerseite berührte den 20-Jährigen am Arm. Dadurch stürzte der Dortmunder mit dem E-Scooter auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Pkw setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Pkw sowie zu dessen Fahrer oder Fahrerin machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter Tel. 0231/132-1121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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