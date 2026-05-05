Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Baustellenfahrzeuge erheblich beschädigt: Zeugen gesucht; Wer steckte die Altkleider in Brand; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vier Baustellenfahrzeuge erheblich beschädigt: Zeugen gesucht! - Gründau

(fg) Bislang unbekannte Täter haben auf einer Baustelle in der Niedergründauer Straße im Ortsteil Rothenbergen hinter dem dortigen Friedhof insgesamt vier abgestellte Baustellenfahrzeuge, darunter ein Bagger und eine Walze, erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Kabel durchtrennt, Scheiben eingeschlagen, Spiegel abgerissen sowie Luftfilter zerstört. Durch diese Tat entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

2. Wer steckte die Altkleider in Brand? - Freigericht

(cb) Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit grünem Basecap, der ein altes Damenfahrrad mit sich führte: So lautet die Personenbeschreibung eines bis dato unbekannten Täters. Dieser soll laut derzeitigen Erkenntnissen am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, Altkleider neben einem Altglascontainer in der Kopernikusstraße in Brand gesteckt haben. Hierdurch entstand am Glascontainer ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Wer hat den Unbekannten gesehen und kann Hinweise auf ihn geben? Das fragen die Ermittler in Hanau und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Vermisster ist wieder da - Gelnhausen

(me) Der seit Sonntag vermisste 55-Jährige konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

4. Betrüger erbeuteten Bargeld und Bankkarte: Zeugen gesucht! - Bad Soden-Salmünster

(fg) Betrüger erbeuteten am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Buchenstraße in Hausen Bargeld sowie eine Bankkarte samt PIN-Code. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die den Geldabholer beobachtet und Hinweise zu diesem geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen rief eine Unbekannte zuvor bei einem Senior an, gab sich als Bankmitarbeiterin aus und teilte eine "falsche" Kontoabbuchung mit. Letztlich erschien ein Trickbetrüger in der Buchenstraße und ließ sich die Bankkarte samt PIN sowie Bargeld aushändigen. Unter dem Vorwand, das Vermögen des Mannes schützen zu wollen. Kurz nach 15 Uhr kam es mit der entwendeten Karte zudem zu einer Abbuchung an einem Automaten im Turnerweg.

Der Geldabholer wird wie folgend beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle sowie kurze Haare - dunkler Vollbart - trug eine weiße Hose und ein weißes Hemd

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 05.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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