Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorrad gestohlen: Kripo sucht Zeugen; Gauner flüchteten mit Bargeld; Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Motorrad gestohlen: Kripo sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Zwischen Donnerstagabend und Montagabend haben Unbekannte ein in einem Hinterhof in der Straße "Hafeninsel" (40er-Hausnummern) abgestelltes Motorrad entwendet, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Bei dem Zweirad handelt es sich um eine schwarze BMW S1000 RR. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Dieb das Lenkradschloss beschädigt haben, um das rund 20.000 Euro wertvolle Motorrad zu entwenden. Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib der Maschine bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234. Ob der Diebstahl in Zusammenhang steht mit einer versuchten Entwendung eines anderen BMW-Motorrads auf der Hafeninsel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6268233 - Meldung Nr. 3) wird geprüft.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk - Offenbach

(cb) Nachdem Unbekannte am Samstag in einen Kiosk in der Sprendlinger Landstraße (130er-Hausnummern) eingebrochen waren, suchen die Beamten des Fachkommissariats Zeugen der Tat. Die Einbrecher verschafften sich gegen 1.30 Uhr über das gewaltsame Öffnen Zutritt in den Verkaufsraum des Kiosks, wobei sie einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hinterließen. Anschließend nahmen sie aus diesen mehrere Tabakwaren, Lottoscheine sowie Lose im Gesamtwert von etwa 50.0000 Euro und flüchteten. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Werkzeuge aus Peugeot Boxer gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Aus einem in der Herrnstraße (60er-Hausnummern) geparkten Peugeot Boxer haben Unbekannte Baumaschinen sowie weitere Geräte entwendet. Es ist noch unklar, wie die Täter den Wagen, an dem sich keine Beschädigungen befinden, öffneten. Fest steht, dass sie unter anderem eine Stichsäge, einen Bohrhammer, einen Laserpointer und ein Ladegerät mitnahmen. Der Diebstahl fand zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.10 Uhr, statt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Betrüger erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro - Mühlheim am Main

(me) Ein Mann, 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß, kurze braune Haare, blau gekleidet und eine Frau, circa 20 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur, dunkelblonde Haare: Nach einem Duo mit solch einer Personenbeschreibung sucht die Polizei, nachdem diese sich am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, unter einem falschen Vorwand Zutritt zu einer Wohnung verschafften und im weiteren Verlauf Schmuck im Wert von etwa 15.000 Euro erbeuteten. Die beiden sollen als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und so das Vertrauen der Seniorin gewonnen haben. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Albert-Schweitzer-Straße (10er-Hausnummern) etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern. Am gestrigen Montag berichteten wir über einen ähnlichen Fall aus Mühlheim (Meldung Nr. 9). Die Kripo aus Offenbach prüft nun, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.

5. Einbrecher kamen über die Kellertür - Rodgau

(cb) Über die gewaltsam aufgehebelte Kellertür eines Hauses in der Klausnerstraße (einstellige Hausnummern) verschafften sich bis dato unbekannte am Montag Zutritt und durchsuchten die Räume anschließend. Mit dem aufgefundenen Schmuck und Bargeld im Wert von knapp 2.300 Euro flüchteten die Einbrecher anschließend. Bei der Tat, die sich zwischen 5.30 Uhr und 16 Uhr ereignete, verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Kripo-Hotline zu melden (069 8098-1234).

6. Katalysator demontiert und gestohlen - Dietzenbach

(fg) Autoteilediebe waren zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, im "Kindäcker Weg" (einstellige Hausnummern) zugange, demontierten einen Katalysator und entwendeten diesen. Der an der Mercedes C-Klasse entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Gauner flüchteten mit Bargeld - Rödermark

(cb) Am Montag war eine Rentnerin gerade dabei ihre Einkäufe im Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Ober-Rodener-Straße (20er-Hausnummern) zu verstauen, als sie ein unbekannter Mann ansprach. Dieser bat gegen 12.10 Uhr die 85-Jährige, eine Zwei-Euro Münze in Kleingeld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs klaute ihr der Täter unbemerkt 160 Euro Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Ober-Rodener-Straße.

Der Gauner kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 55 Jahre alt - athletische Statur - dunkle Haare - gepflegte Erscheinung - Bekleidung: hellblaues Hemd, dunkle Jacke

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickbetruges aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

8. Zeugensuche nach Unfallflucht - Rödermark

(fg) Im Ortsteil Ober-Roden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Montag einen in der Hauptstraße im Bereich der 80er-Hausnummern geparkten VW Passat beschädigt. An diesem fehlt nun unter anderem der Außenspiegel der Fahrerseite; zudem ist der vordere Kotflügel eingedrückt und zerkratzt. Insgesamt wird der Schaden, der im Vorbeifahren verursacht worden sein dürfte, auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, Beobachtungen gemacht und Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

9. Mülltonnen und Zaun durch Feuer beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Langen

(me) Durch einen Unbekannten wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar mehrere Müllsäcke in der Elisabethenstraße (40er-Hausnummern) angezündet. Durch das Feuer wurden in der Folge eine Mülltonne zerstört, eine weitere beschädigt und ein angrenzender Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei aus Langen ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und geht von einem entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro aus. Zeugen, die in der Zeit um 23.35 Uhr im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter der 06103 9030-0 auf der Wache.

10. Zeugensuche der Polizei: Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, der Nötigung und Bedrohung - Hainburg

(me) Polizeibeamte aus Seligenstadt ermitteln seit Montagmorgen gegen einen 36 Jahre alten Mann aus dem Kreis Offenbach, nachdem dieser gegen 9.50 Uhr eine andere Autofahrerin bedroht, beleidigt und genötigt haben soll. Im Bereich der Hauptstraße sei der 36-Jährige zunächst hinter der Dame hergefahren. An einer roten Ampel sei er hiernach ausgestiegen und habe die Lenkerin zur Rede stellen wollen - warum, das ist noch Teil der Ermittlungen. In der Folge habe der Beschuldigte an einer weiteren Ampel seinen Wagen quer gestellt und die Frau so am Weiterfahren gehindert. Nachdem der Tatverdächtige ausgestiegen war, soll er die Dame beleidigt und gegen die Fensterscheibe ihres Wagens gespuckt haben. Als Unbeteiligte auf das Geschehen aufmerksam wurden und eingreifen wollten, sei er mit einem steinernen Gegenstand in der Hand bedrohlich auf diese zugegangen. Hinzugerufene Ordnungshüter nahmen den Mann vorläufig fest. Er musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation in der Giselastraße (06182 8930-0) in Verbindung.

Offenbach, 05.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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